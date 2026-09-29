Dover Aktie

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WKN: 853707 / ISIN: US2600031080

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Lukrative Dover-Anlage? 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Dover-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Dover-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Dover-Anteile an diesem Tag 57,69 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 173,352 Dover-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 191,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 193,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 231,93 Prozent erhöht.

Dover erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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