S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Dow-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Dow-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 39,401 Dow-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 330,97 USD, da sich der Wert eines Dow-Papiers am 27.10.2026 auf 33,78 USD belief. Mit einer Performance von +33,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 24,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at