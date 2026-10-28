Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|Performance im Blick
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Dow-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 39,401 Dow-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 330,97 USD, da sich der Wert eines Dow-Papiers am 27.10.2026 auf 33,78 USD belief. Mit einer Performance von +33,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 24,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
28.10.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Ausblick: Dow mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
07.10.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dow von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Dow zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Dow Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|29,83
|-1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.