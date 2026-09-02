Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|Profitables Dow-Investment?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Dow-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Dow-Aktie an diesem Tag bei 24,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Dow-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 409,668 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 30,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 478,49 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 24,78 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 22,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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