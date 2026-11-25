Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dow-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Dow-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Dow-Papiers betrug an diesem Tag 23,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 431,034 Dow-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Dow-Papiers auf 28,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 478,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,78 Prozent.

Insgesamt war Dow zuletzt 20,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at