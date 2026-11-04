D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
|Investmentbeispiel
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Papier DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DR Horton-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DR Horton-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,75 USD. Bei einem DR Horton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,478 DR Horton-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (145,23 USD), wäre das Investment nun 505,15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +405,15 Prozent.
DR Horton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,54 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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