D.R. Horton Aktie

D.R. Horton ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097

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Investmentbeispiel 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Papier DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DR Horton-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DR Horton-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DR Horton-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,75 USD. Bei einem DR Horton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,478 DR Horton-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (145,23 USD), wäre das Investment nun 505,15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +405,15 Prozent.

DR Horton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,54 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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