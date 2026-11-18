Wer vor Jahren in DR Horton eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit DR Horton-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 128,06 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DR Horton-Aktie investiert, befänden sich nun 78,088 DR Horton-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 207,25 USD, da sich der Wert eines DR Horton-Papiers am 17.11.2026 auf 143,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,07 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von DR Horton betrug jüngst 39,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at