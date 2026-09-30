S&P 500-Papier DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DR Horton von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DR Horton-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das DR Horton-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83,97 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die DR Horton-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,909 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 660,12 USD, da sich der Wert eines DR Horton-Anteils am 29.09.2026 auf 139,40 USD belief. Damit wäre die Investition 66,01 Prozent mehr wert.

DR Horton war somit zuletzt am Markt 39,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at