D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
|Lohnender DR Horton-Einstieg?
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Papier DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DR Horton von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das DR Horton-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83,97 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die DR Horton-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,909 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 660,12 USD, da sich der Wert eines DR Horton-Anteils am 29.09.2026 auf 139,40 USD belief. Damit wäre die Investition 66,01 Prozent mehr wert.
DR Horton war somit zuletzt am Markt 39,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D.R. Horton Inc.
Analysen zu D.R. Horton Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D.R. Horton Inc.
|120,15
|-1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.