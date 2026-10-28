S&P 500-Papier DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DR Horton-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DR Horton-Aktie gebracht.

Am 28.10.2021 wurde die DR Horton-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die DR Horton-Aktie bei 89,36 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die DR Horton-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,907 DR Horton-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 452,55 USD, da sich der Wert eines DR Horton-Papiers am 27.10.2026 auf 147,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64,53 Prozent.

DR Horton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at