S&P 500-Papier DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DTE Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in DTE Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der DTE Energy-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die DTE Energy-Anteile bei 82,33 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,146 DTE Energy-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 471,82 USD, da sich der Wert einer DTE Energy-Aktie am 24.09.2026 auf 121,18 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,18 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von DTE Energy belief sich zuletzt auf 25,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at