DTE Energy Aktie
WKN: 853943 / ISIN: US2333311072
|Lukrative DTE Energy-Investition?
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DTE Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der DTE Energy-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die DTE Energy-Anteile bei 82,33 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,146 DTE Energy-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 471,82 USD, da sich der Wert einer DTE Energy-Aktie am 24.09.2026 auf 121,18 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,18 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von DTE Energy belief sich zuletzt auf 25,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DTE Energy Co.
Analysen zu DTE Energy Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DTE Energy Co.
|106,05
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.