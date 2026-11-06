DTE Energy Aktie

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WKN: 853943 / ISIN: US2333311072

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Langfristige Anlage 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Papier DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DTE Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen DTE Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem DTE Energy-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 98,67 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DTE Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 10,135 DTE Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 134,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 366,88 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 36,69 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete DTE Energy eine Marktkapitalisierung von 28,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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