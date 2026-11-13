DTE Energy Aktie

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WKN: 853943 / ISIN: US2333311072

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Lukratives DTE Energy-Investment? 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Papier DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DTE Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen DTE Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 13.11.2021 wurde das DTE Energy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 111,96 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die DTE Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 89,318 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 433,01 USD, da sich der Wert eines DTE Energy-Papiers am 12.11.2026 auf 139,20 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,33 Prozent gesteigert.

Alle DTE Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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