DTE Energy Aktie

DTE Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853943 / ISIN: US2333311072

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Lukratives DTE Energy-Investment? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DTE Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in DTE Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit DTE Energy-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das DTE Energy-Papier letztlich bei 114,00 USD. Bei einem DTE Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,877 DTE Energy-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 130,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 114,42 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,42 Prozent.

Der Börsenwert von DTE Energy belief sich zuletzt auf 27,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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