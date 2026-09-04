DTE Energy Aktie
WKN: 853943 / ISIN: US2333311072
|DTE Energy-Anlage
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier DTE Energy-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in DTE Energy von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden DTE Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DTE Energy-Aktie bei 136,41 USD. Bei einem DTE Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,331 DTE Energy-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DTE Energy-Papiers auf 137,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 004,84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0,48 Prozent.
DTE Energy wurde am Markt mit 28,26 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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