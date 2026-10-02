S&P 500-Papier DTE Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein DTE Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in DTE Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden DTE Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DTE Energy-Aktie bei 139,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das DTE Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 71,798 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 123,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 850,52 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 11,49 Prozent.

DTE Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at