Anleger, die vor Jahren in Duke Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Duke Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Duke Energy-Aktie an diesem Tag 122,54 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Duke Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,161 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 051,57 USD, da sich der Wert einer Duke Energy-Aktie am 19.11.2026 auf 128,86 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 5,16 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Duke Energy bezifferte sich zuletzt auf 101,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at