S&P 500-Papier Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Duke Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Duke Energy-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Duke Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Duke Energy-Anteile bei 87,93 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Duke Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 113,727 Anteilen. Die gehaltenen Duke Energy-Aktien wären am 03.09.2026 13 806,44 USD wert, da der Schlussstand 121,40 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,06 Prozent.

Der Duke Energy-Wert an der Börse wurde auf 93,84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at