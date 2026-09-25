Duke Energy Aktie

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WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044

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Lohnende Duke Energy-Anlage? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Duke Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Duke Energy-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Duke Energy-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Duke Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 122,32 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Duke Energy-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,753 Duke Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 256,87 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Anteils am 24.09.2026 auf 113,23 USD belief. Damit wäre die Investition um 7,43 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Duke Energy belief sich zuletzt auf 89,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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