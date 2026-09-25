Duke Energy Aktie
WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044
|Lohnende Duke Energy-Anlage?
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Duke Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Duke Energy-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Duke Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 122,32 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Duke Energy-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,753 Duke Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 256,87 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Anteils am 24.09.2026 auf 113,23 USD belief. Damit wäre die Investition um 7,43 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Duke Energy belief sich zuletzt auf 89,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duke Energy Corp
Analysen zu Duke Energy Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Duke Energy Corp
|98,94
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.