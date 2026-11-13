S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXC Technology von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen DXC Technology-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit DXC Technology-Anteilen statt. Der Schlusskurs der DXC Technology-Aktie betrug an diesem Tag 13,32 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die DXC Technology-Aktie investierten, hätten nun 75,075 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 114,86 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Anteils am 12.11.2026 auf 14,85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,49 Prozent.

DXC Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at