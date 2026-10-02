DXC Technology Aktie

DXC Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061

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Langfristige Performance 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in DXC Technology von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in DXC Technology-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der DXC Technology-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die DXC Technology-Aktie bei 34,73 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die DXC Technology-Aktie investiert hat, hat nun 28,794 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 335,16 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Anteils am 01.10.2026 auf 11,64 USD belief. Mit einer Performance von -66,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle DXC Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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