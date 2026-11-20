So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DXC Technology-Aktie Investoren gebracht.

Die DXC Technology-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die DXC Technology-Anteile bei 23,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 434,783 DXC Technology-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 13,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 795,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,04 Prozent verringert.

Der Börsenwert von DXC Technology belief sich zuletzt auf 2,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at