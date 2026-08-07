DXC Technology Aktie

DXC Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061

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Rentable DXC Technology-Anlage? 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DXC Technology von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DXC Technology eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DXC Technology-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die DXC Technology-Anteile bei 41,09 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das DXC Technology-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 243,368 DXC Technology-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (11,09 USD), wäre das Investment nun 2 698,95 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 73,01 Prozent vermindert.

Am Markt war DXC Technology jüngst 1,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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