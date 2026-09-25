DXC Technology Aktie
WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061
|Profitable DXC Technology-Investition?
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DXC Technology von vor 3 Jahren bedeutet
DXC Technology-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das DXC Technology-Papier bei 20,50 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die DXC Technology-Aktie investierten, hätten nun 4,878 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 52,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,81 USD belief. Mit einer Performance von -47,27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war DXC Technology jüngst 1,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DXC Technology
Analysen zu DXC Technology
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DXC Technology
|9,41
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.