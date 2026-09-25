S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DXC Technology von vor 3 Jahren bedeutet

DXC Technology-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das DXC Technology-Papier bei 20,50 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die DXC Technology-Aktie investierten, hätten nun 4,878 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 52,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,81 USD belief. Mit einer Performance von -47,27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war DXC Technology jüngst 1,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at