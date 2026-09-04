DXC Technology Aktie

DXC Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061

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Lohnender DXC Technology-Einstieg? 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DXC Technology von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in DXC Technology-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit DXC Technology-Anteilen statt. Der Schlusskurs der DXC Technology-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 36,02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DXC Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,776 DXC Technology-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 32,40 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Anteils am 03.09.2026 auf 11,67 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 32,40 USD entspricht einer negativen Performance von 67,60 Prozent.

Insgesamt war DXC Technology zuletzt 1,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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