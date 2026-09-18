DXC Technology Aktie
WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061
|Rentable DXC Technology-Investition?
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DXC Technology von vor einem Jahr bedeutet
DXC Technology-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,27 USD. Bei einem DXC Technology-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 700,771 DXC Technology-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 016,82 USD, da sich der Wert einer DXC Technology-Aktie am 17.09.2026 auf 11,44 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 016,82 USD entspricht einer negativen Performance von 19,83 Prozent.
Jüngst verzeichnete DXC Technology eine Marktkapitalisierung von 1,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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