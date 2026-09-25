Eastman Chemical Company Aktie

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WKN: 889082 / ISIN: US2774321002

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Lohnende Eastman Chemical Company-Anlage? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Eastman Chemical Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eastman Chemical Company von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Eastman Chemical Company gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Eastman Chemical Company-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Eastman Chemical Company-Papier bei 65,34 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 15,305 Eastman Chemical Company-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Eastman Chemical Company-Papiers auf 66,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 013,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,30 Prozent vermehrt.

Eastman Chemical Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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