Eastman Chemical Company Aktie

Eastman Chemical Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889082 / ISIN: US2774321002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Eastman Chemical Company-Investment 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Papier Eastman Chemical Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eastman Chemical Company von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Eastman Chemical Company-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Eastman Chemical Company-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125,628 Eastman Chemical Company-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Eastman Chemical Company-Papiers auf 68,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 590,45 USD wert. Mit einer Performance von -14,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Eastman Chemical Company wurde am Markt mit 7,82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eastman Chemical Company

mehr Nachrichten

Analysen zu Eastman Chemical Company

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Eastman Chemical Company 58,48 -0,24% Eastman Chemical Company

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen