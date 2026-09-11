Eastman Chemical Company Aktie
WKN: 889082 / ISIN: US2774321002
|Eastman Chemical Company-Investment
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Eastman Chemical Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eastman Chemical Company von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Eastman Chemical Company-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125,628 Eastman Chemical Company-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Eastman Chemical Company-Papiers auf 68,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 590,45 USD wert. Mit einer Performance von -14,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Eastman Chemical Company wurde am Markt mit 7,82 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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