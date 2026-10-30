Eastman Chemical Company Aktie
WKN: 889082 / ISIN: US2774321002
|Lohnende Eastman Chemical Company-Anlage?
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Eastman Chemical Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eastman Chemical Company von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Eastman Chemical Company-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 59,72 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert hat, hat nun 1,674 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 113,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,93 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,75 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Eastman Chemical Company belief sich zuletzt auf 7,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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