Eastman Chemical Company Aktie
WKN: 889082 / ISIN: US2774321002
|Profitabler Eastman Chemical Company-Einstieg?
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eastman Chemical Company von vor 5 Jahren angefallen
Am 18.09.2021 wurden Eastman Chemical Company-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 103,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,970 Eastman Chemical Company-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (66,24 USD), wäre das Investment nun 64,25 USD wert. Mit einer Performance von -35,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Eastman Chemical Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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