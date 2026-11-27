Am 26.11.2025 wurden Eastman Chemical Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,25 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,327 Eastman Chemical Company-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Eastman Chemical Company-Papiers auf 61,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 006,37 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,64 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Eastman Chemical Company eine Börsenbewertung in Höhe von 7,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at