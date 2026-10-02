S&P 500-Papier Eastman Chemical Company-Aktie: Wäre eine Investition in Eastman Chemical Company von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Eastman Chemical Company-Investment gewesen.

Am 02.10.2025 wurde die Eastman Chemical Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Eastman Chemical Company-Papier bei 64,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Eastman Chemical Company-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 155,352 Eastman Chemical Company-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 64,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 950,29 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,50 Prozent.

Der Eastman Chemical Company-Wert an der Börse wurde auf 7,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at