S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Eaton eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eaton-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Eaton-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 63,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Eaton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,798 Eaton-Aktien. Die gehaltenen Eaton-Anteile wären am 14.10.2026 6 458,93 USD wert, da der Schlussstand 408,85 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 545,89 Prozent angezogen.

Alle Eaton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 166,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at