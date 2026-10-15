Eaton Corporation Aktie
WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827
|Frühe Anlage
|
15.10.2026 10:03:22
S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eaton-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Eaton-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 63,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Eaton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,798 Eaton-Aktien. Die gehaltenen Eaton-Anteile wären am 14.10.2026 6 458,93 USD wert, da der Schlussstand 408,85 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 545,89 Prozent angezogen.
Alle Eaton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 166,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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