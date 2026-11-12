Eaton Corporation Aktie
WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827
|Frühe Anlage
|
12.11.2026 10:03:23
S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eaton-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Eaton-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 67,31 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Eaton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 148,566 Eaton-Aktien. Die gehaltenen Eaton-Anteile wären am 11.11.2026 53 575,99 USD wert, da der Schlussstand 360,62 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 435,76 Prozent angezogen.
Alle Eaton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 137,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eaton Corporation Public Limited Company
|
12.11.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: Eaton gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eaton von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Eaton Corporation Public Limited Company
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eaton Corporation Public Limited Company
|316,80
|-2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.