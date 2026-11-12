Eaton Corporation Aktie

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WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827

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Frühe Anlage 12.11.2026 10:03:23

S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Eaton eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eaton-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Eaton-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 67,31 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Eaton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 148,566 Eaton-Aktien. Die gehaltenen Eaton-Anteile wären am 11.11.2026 53 575,99 USD wert, da der Schlussstand 360,62 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 435,76 Prozent angezogen.

Alle Eaton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 137,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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