Eaton Corporation Aktie
WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827
|Rentable Eaton-Investition?
|
08.10.2026 10:03:23
S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Eaton-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Eaton-Anteile an diesem Tag bei 153,56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,651 Eaton-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 280,89 USD, da sich der Wert einer Eaton-Aktie am 07.10.2026 auf 431,33 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 180,89 Prozent.
Jüngst verzeichnete Eaton eine Marktkapitalisierung von 172,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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