Eaton Corporation Aktie
WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827
|Eaton-Investition
|
29.10.2026 10:03:33
S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Eaton-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 195,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,512 Eaton-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 201,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 392,88 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 201,16 USD, was einer positiven Performance von 101,16 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Eaton eine Börsenbewertung in Höhe von 152,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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