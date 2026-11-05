S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Eaton-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Eaton-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Eaton-Papier an diesem Tag bei 171,30 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,838 Eaton-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 353,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 061,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,12 Prozent vermehrt.

Eaton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 152,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at