Eaton Corporation Aktie
WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827
|Eaton-Performance im Blick
|
22.10.2026 10:03:22
S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Eaton-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 360,60 USD. Bei einem Eaton-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,732 Eaton-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 10 924,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 393,94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,25 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Eaton eine Marktkapitalisierung von 148,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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