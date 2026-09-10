Eaton Corporation Aktie

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WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827

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Eaton-Investition im Blick 10.09.2026 10:03:55

S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eaton von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Eaton eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eaton-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 160,39 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Eaton-Aktie investiert hat, hat nun 62,348 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Eaton-Papiers auf 415,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 888,15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 158,88 Prozent zugenommen.

Der Eaton-Wert an der Börse wurde auf 164,01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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