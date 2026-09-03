Eaton Corporation Aktie

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WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827

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Eaton-Anlage 03.09.2026 10:04:02

S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eaton von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Eaton-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Eaton-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 233,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Eaton-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,280 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 1 672,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 390,85 USD belief. Mit einer Performance von +67,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Eaton belief sich zuletzt auf 151,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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