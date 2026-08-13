Eaton Corporation Aktie
WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827
|Lukrativer Eaton-Einstieg?
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13.08.2026 10:03:44
S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eaton von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Eaton-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Eaton-Papier an diesem Tag bei 167,62 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,966 Eaton-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 2 744,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 459,96 USD belief. Mit einer Performance von +174,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Eaton belief sich zuletzt auf 178,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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