EchoStar a Aktie
WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061
|Langfristige Investition
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das EchoStar A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen EchoStar A-Anteile an diesem Tag bei 29,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 340,252 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (99,47 USD), wäre das Investment nun 33 844,85 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 238,45 Prozent angezogen.
Der Marktwert von EchoStar A betrug jüngst 29,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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