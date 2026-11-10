EchoStar a Aktie

EchoStar a ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061

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Rentable EchoStar A-Investition? 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EchoStar A von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in EchoStar A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit EchoStar A-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das EchoStar A-Papier an diesem Tag bei 9,98 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das EchoStar A-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,200 EchoStar A-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 139,28 USD, da sich der Wert einer EchoStar A-Aktie am 09.11.2026 auf 101,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 913,93 Prozent vermehrt.

EchoStar A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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