EchoStar a Aktie

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WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061

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Frühe Anlage 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EchoStar A von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EchoStar A-Aktie Anlegern gebracht.

Am 03.11.2025 wurde das EchoStar A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die EchoStar A-Anteile bei 75,37 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hat, hat nun 1,327 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (98,23 USD), wäre die Investition nun 130,33 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,33 Prozent angezogen.

EchoStar A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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