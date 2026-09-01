S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EchoStar A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in EchoStar A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das EchoStar A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen EchoStar A-Anteile an diesem Tag bei 31,77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,148 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 86,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 272,11 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 172,11 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von EchoStar A belief sich jüngst auf 25,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at