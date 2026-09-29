EchoStar a Aktie
WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061
|Langfristige Anlage
|
29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EchoStar A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das EchoStar A-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das EchoStar A-Papier an diesem Tag bei 34,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,006 EchoStar A-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 89,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 587,93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 158,79 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von EchoStar A bezifferte sich zuletzt auf 26,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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