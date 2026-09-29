S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EchoStar A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen EchoStar A-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das EchoStar A-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das EchoStar A-Papier an diesem Tag bei 34,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,006 EchoStar A-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 89,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 587,93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 158,79 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von EchoStar A bezifferte sich zuletzt auf 26,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at