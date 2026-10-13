S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EchoStar A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in EchoStar A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

EchoStar A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,51 USD. Bei einem EchoStar A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,892 EchoStar A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 95,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 655,41 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 555,41 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von EchoStar A belief sich jüngst auf 27,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at