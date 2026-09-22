S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel hätte eine Investition in EchoStar A von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in EchoStar A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden EchoStar A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,03 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,842 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (95,36 USD), wäre die Investition nun 366,35 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 366,35 USD, was einer positiven Performance von 266,35 Prozent entspricht.

Am Markt war EchoStar A jüngst 27,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at