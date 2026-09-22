EchoStar a Aktie

EchoStar a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
EchoStar A-Anlage 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel hätte eine Investition in EchoStar A von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in EchoStar A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden EchoStar A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,03 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,842 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (95,36 USD), wäre die Investition nun 366,35 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 366,35 USD, was einer positiven Performance von 266,35 Prozent entspricht.

Am Markt war EchoStar A jüngst 27,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EchoStar Corp (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu EchoStar Corp (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EchoStar Corp (A) 83,53 1,16% EchoStar Corp (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen