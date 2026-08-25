EchoStar a Aktie
WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061
|EchoStar A-Performance
|
25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EchoStar A-Investment von vor 5 Jahren verdient
EchoStar A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25,66 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 389,712 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 33 250,19 USD, da sich der Wert einer EchoStar A-Aktie am 24.08.2026 auf 85,32 USD belief. Damit wäre die Investition 232,50 Prozent mehr wert.
EchoStar A wurde am Markt mit 25,26 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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