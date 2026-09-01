Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
|Ecolab-Anlage unter der Lupe
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ecolab-Investment von vor 5 Jahren verdient
Ecolab-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Ecolab-Anteile an diesem Tag bei 224,97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,445 Ecolab-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (283,20 USD), wäre die Investition nun 125,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,88 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Ecolab betrug jüngst 80,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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