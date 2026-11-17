Bei einem frühen Investment in Ecolab-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Ecolab-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Ecolab-Papier an diesem Tag bei 184,35 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ecolab-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,245 Ecolab-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ecolab-Papiers auf 308,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 729,59 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67,30 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Ecolab zuletzt 86,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at