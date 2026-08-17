Edison International Aktie

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WKN: 887629 / ISIN: US2810201077

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Profitables Edison International-Investment? 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Papier Edison International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edison International von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Edison International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.08.2023 wurde die Edison International-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 68,60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Edison International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,458 Anteilen. Die gehaltenen Edison International-Anteile wären am 14.08.2026 104,10 USD wert, da der Schlussstand 71,41 USD betrug. Mit einer Performance von +4,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Edison International belief sich zuletzt auf 27,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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